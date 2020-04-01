РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 апр. В связи с проведением плановых работ в нескольких деревнях Домодедова 6 апреля ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Уважаемые домодедовцы, в связи с проведением плановых работ ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах:деревни Бортнево, Ведищево, Угрюмово», - говорится в сообщении.

Отключение электричества ожидается с 8:00 до 17:00.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения», по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70 или в диспетчерской «Южных сетей»: 8(496)796-39-27.