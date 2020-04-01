РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В подмосковном Подольске планируют призвать для прохождения срочной военной службы в рядах армии РФ в рамках весеннего призыва около 300 человек, все они пройдут карантин в воинских частях после отправки в армию, сообщил «РИАМО в Подольске» военный комиссар города Владимир Коротких.

На срочную службу молодые люди набираются два раза в год – в осенний и весенний призывы. Призывной возраст от 18 до 27 лет. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в воинские части будут отправлены лишь те молодые люди, у которых диагностика подтвердит отрицательный результат на коронавирус.

«В рамках весенней кампании планируют призвать для прохождения срочной службы в вооруженных силах РФ около 300 подольчан. Призывная комиссия будет работать с 14 апреля по 15 июля по графику. Отправки в армию начнутся после 20 мая. По прибытии в часть все новобранцы обязательно будут проходить карантин. Основную массу призовут в Западный военный округ», – сказал Коротких.

По его словам, выпускники школ получат право на отсрочку от призыва для поступления в вузы и заведения среднего профессионального образования.

Граждане должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия регистрации. Это особенно актуально для иногородних призывников, обучающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым не нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основаниях получить отсрочку от призыва.