РИАМО - 1 апр. На Московской железной дороге в условиях изоляции по причине распространения коронавируса растет число дистанционно оформленных грузовых перевозочных документов, порядка 90% работы происходит в удаленном режиме, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В первом квартале 2020 года грузоотправителями оформлено 62,6 тысячи перевозочных документов с применением электронной подписи, что составляет 87% от общего количества. Рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 4%», – говорится в материале.

Для удобства пользователей создана опция онлайн-заказа услуг. Это электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», которая функционирует в постоянном режиме.

Создание бесконтактной цифровой среды в рамках проекта «Цифровая железная дорога» позволяет обеспечивать комфортные условия взаимодействия с клиентами.

С целью максимального перевода всей работы по заказу, оформлению и оплате грузовых железнодорожных перевозок через удаленный доступ ОАО «РЖД» организовало работу единого центра оформления документов.

По всем вопросам клиенты могут обратиться по телефону горячей линии: 8(800)755-00-00.

Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей. Это одна из мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. Гражданам рекомендовано соблюдать режим домашней изоляции.

В России выявили 2777 случаев заражения коронавирусом.