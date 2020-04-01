РИАМО - 1 апр. Правоохранители задержали злоумышленника, который ранил ножом сотрудника магазина на Селигерской улице столицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее на Селигерской улице в Москве неизвестный напал на сотрудника одного из магазинов, в результате чего пострадавший был доставлен в больницу, а преступник скрылся с места происшествия.

«Подозреваемый был задержан. При задержании мужчина оказал сопротивление полицейским, в связи с чем сотрудник полиции, в соответствии с ФЗ «О полиции», применил табельное оружие, произвел предупредительный выстрел», - говорится в сообщении.

В результате выстрела никто не пострадал.

Сейчас по факту нападения на сотрудника магазина проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.