РИАМО - 1 апр. На сайте образовательного проекта «Онлайн-академия МБМ» зарегистрировались 17 тысяч пользователей, проект организован ГБУ «Малый бизнес Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Три программы обучения помогают развиваться в предпринимательском деле и состоят из 29 курсов, 56 модулей и 158 видеоуроков.

«Слушателям спецпроекта доступны как базовые знания о продажах, анализе рынка, маркетинге, менеджменте, финансах, правовых основах, стратегии и личной эффективности (программа Start), так и продвинутый уровень подготовки в бизнес-сфере (программа Progress)», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Для участников проекта выступают известные бизнес-тренеры и коучи, такие как: Дмитрий Ковпак, Константин Борисов, Алина Тер-Акопова, Екатерина Кононова, Александр Павлов, Ирина Сазонова, Александр Левитас и Дмитрий Сендеров.

Чтобы углубить знания в бизнесе, можно пройти программу PRO-курсы, которая расскажет о выходе на внешние рынки, командообразовании, лидерстве, управлении проектами и личным брендом, коммуникации и культуре компании.

Недавно в академии открылся новый видеокурс «Школа спикеров», посвященный ораторскому мастерству в бизнесе.

«Онлайн-академия МБМ» была запущена в 2018 году для начинающих и опытных предпринимателей.

В связи с распространением коронавируса с 23 марта все мероприятия академии перешли в дистанционный режим: лекции, тренинги, мастер-классы, конференции и форумы можно посещать онлайн.