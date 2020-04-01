РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 апр. Более 2 тысяч ям и выбоин устранили на проезжих частях в Балашихе с начала текущего года, все работы планируют завершить к маю, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«C начала 2020 года в Балашихе устранено более 2 тысяч ям и выбоин на дорогах. Пока погодные условия не позволяют заливать асфальт, дорожные службы вырезают поврежденные участки дорожного покрытия. После того, как установится сухая погода, их начнут заделывать», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что всего на территории городского округа выявлено и зарегистрировано около 2,8 тысячи ям на дорогах. Аварийный ремонт крупных повреждений проезжей части планируют завершить к маю.

Ямочный ремонт в Балашихе проводится регулярно. Дорожники фиксируют и устраняют новые ямы по обращениям на портале «Добродел» и в администрацию городского округа.