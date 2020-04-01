РИАМО - 1 апр. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) решила прекратить реализацию инвестиционного проекта в поселке Марушкинское, в деревне Марушкино, квартал №50 новой Москвы и расторгнуть договор аренды земельного участка с компанией «Евровент», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Ранее, согласно договору аренды, на данном земельном участке площадью 0,33 гектара предполагалось строительство базы по ремонту и наладке технологического оборудования», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Инвестор так и не реализовал проект. Сейчас по этому адресу находится бетонная площадка и некапитальные металлоконструкции, которые будут демонтированы в связи с истечением срока действия инвестконтракта.

Дальнейшее предназначение этой территории будет определено позже.