РИАМО - 1 апр. У беременной начались схватки в машине на Минском шоссе в Подмосковье, взволнованный муж попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Полицейские предложили доставить супругов в медицинскую организацию на служебном автомобиле. Однако женщина сказала, что ребенок вот-вот появится на свет. Сотрудники ДПС незамедлительно вызвали скорую помощь, переложили роженицу на заднее сиденье и помогли отцу принять роды», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Затем на место прибыла машина скорой помощи и увезла маму Анну с новорожденной девочкой Катей в перинатальный центр Наро-Фоминска.

Анну и Катю сотрудники Госавтоинспекции навестили в роддоме и подарили им цветы и детское автокресло. Семья Петуховых поблагодарила сотрудников ДПС за помощь.