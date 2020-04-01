РИАМО - 1 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин перестал здороваться за руку при личных встречах, сообщает Газета.ru.
«Сейчас все держат социальную дистанцию. Все это делают», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Он подчеркнул, что в Кремле принимаются все меры предосторожности от коронавируса.
На данный момент в России зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Текстовая трансляция
1 АПРЕЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.
- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.
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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.
- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.
- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.
- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.
- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.
- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.
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