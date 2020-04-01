РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Полицейские городского округа Мытищи ежедневно контролируют соблюдение режима самоизоляции лицами, вернувшимся из-за границы, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

В настоящее время сотрудники полиции патрулируют улицы Мытищ в усиленном составе. Проверки и патрулирование округа продолжатся до особого распоряжения. ⠀

«Ежедневно полицейские МУ МВД России «Мытищинское» обеспечивают контроль за соблюдением лицами, прибывшими на территорию округа из-за границы, наложенных на них Роспотребнадзором обязанностей по соблюдению режима самоизоляции в домашних условиях. Полицейские призывают граждан, которым следует соблюдать режим самоизоляции и находиться дома в течение положенных 14 календарных дней, строго выполнять данное предписание», - говорится в сообщении.

Ответственность за нарушение режима самоизоляции предусмотрена статьей 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».⠀

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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