Испания вышла на третье место по заражению коронавирусом в мире. По последним данным испанского Минздрава, Covid-19 здесь диагностирован уже более чем у 100 тысяч жителей, и почти 9 тысяч человек умерли, также в стране острая ситуация с домами престарелых. Обозреватель РИАМО расспросила жителей Испании о карантине, штрафах на сотни евро, дефиците и панике.

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Екатерина, 27 лет, журналист (Кангас-дель-Нарсеа):

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В пятницу 13 марта я занималась в городской библиотеке. Через час библиотекарь попросила всех уйти, так как из-за распространения коронавируса мэрия запретила собираться компаниями. В супермаркете в этот день народу было больше, чем обычно, но без ажиотажа.

В субботу мы уехали гулять в окрестные деревни и услышали по радио главу правительства, который сообщил о карантине. Было сказано, что нельзя покидать свои города, все дороги закроют. Мы скорее рванули домой, но потом в новостях уточнили, что такие меры вводятся с понедельника 16 марта, а через пару часов официально заявили, что карантин вводят с воскресенья 15 марта.

По дороге домой мы заехали в супермаркет. Мне нужны были бумажные полотенца, туалетная бумага. Их не было, ни дорогих, ни дешевых. В соседнем супермаркете – то же самое.

В понедельник я пошла и купила бумагу с полупустой полки. Думаю, сейчас ситуация уже лучше.

С 15 марта нам нельзя передвигаться между городами без серьезной причины, работать нужно из дома, выходить разрешено только за едой и в аптеку.

В магазине я была неделю назад, людей там очень мало, многие перешли на онлайн-доставку. Все покупатели в перчатках, большинство – в масках, на кассе соблюдают дистанцию. Сейчас уже практически все начали заказывать продукты онлайн.

Мы сделали заказ 24 марта, а доставка была только на 31 марта. Правда, еду привезли на два дня раньше, без предупреждения. Маме тоже заказали, она живет в крупном городе, но ближайшая дата доставки для нее – 17 апреля.

У нас маленький город, поэтому полицейскую машину я вижу примерно раз в день. В больших городах штрафуют нещадно.

Самое ужасное – люди умирают в домах престарелых. Новости читать страшно, неделю назад за сутки там умерли 50 человек.

У моего мужа умер дядя от коронавируса. Он жил в доме престарелых, но имел множество других заболеваний. Ему было 84 года. А двоюродная сестра переносит вирус дома как тяжелый грипп.

На карантине я учу языки. Начала печь хлеб сама, потому что доставка нескоро. Мой муж Фидель работает дома, у него стало в четыре раза больше работы. Он вообще не встает. А когда уже мозги кипят, мы включаем музыку и танцуем. Однажды даже бегали по квартире, передавая друг другу эстафету».

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Олеся, 41 год, преподаватель английского (Эль-Масноу):

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«Я живу в пригороде Барселоны, в 15 километрах от площади Каталонии. Карантин у нас начался в понедельник 16 марта. Накануне я с мамой вышла к морю побегать, и мы увидели, что везде стоят патрули полиции. Нас остановили и объяснили, что бегать и кататься на велосипеде уже нельзя, разрешено только ходить в супермаркеты и обращаться за медицинской помощью.

Моего молодого человека в первый день карантина остановила полиция. Он перевозил вещи ко мне, и его предупредили – если еще раз остановят, то выпишут штраф.

Сейчас нельзя вдвоем идти по улице. Один человек из семьи может сходить в магазин, один может находиться в машине.

Моя мама улетала 21 марта. Когда мы отвозили ее в аэропорт, то специально звонили в полицию и уточняли правила, как быть, так мама не говорит ни на испанском, ни на английском. Но нам сказали, что единственная причина, по которой я могу ее сопровождать, – если есть медицинские показания для сопровождения. Мы на свой страх и риск поехали в аэропорт, и нас никто не остановил.

Испанцы законопослушные, поэтому с первых же дней карантина с улиц моментально пропали люди, детей стало не слышно. Сразу сократилось количество общественного транспорта на 30%, закрылись все кафе, бары, рестораны и библиотеки.

Из дома можно выходить, если у тебя есть собака, и в супермаркет.

Хотя друга моего молодого человека остановили, когда он шел с одним салатом, так как это не продукты первой необходимости.

В нашем районе магазины работают до 20:00. Все люди соблюдают дистанцию. Чтобы не было столпотворения, в магазины запускают определенное количество человек. На улице стоит очередь на расстоянии двух метров друг от друга. Большинство в масках и перчатках.

Сложности с туалетной бумагой, макаронными изделиями и рисом были лишь в первые дни карантина, а затем продукты подвезли. Сейчас нет проблем ни с овощами, ни с бумагой.

Мусор вывозят как по часам, а банки закрыты. В поликлиниках ажиотажа нет. Когда моему молодому человеку стало плохо, его отправили в ближайшую поликлинику, там из пациентов была лишь женщина с ребенком. Ему быстро сделали тесты и отпустили.

Я преподаю английский онлайн, поэтому на меня карантин не повлиял, а мой парень сейчас в отпуске и должен был уехать серфить, но пока сидит дома – играет на гитаре и смотрит Netflix.

Каждый день я хожу в булочную и вижу, что люди спокойны – шутят над всей этой ситуацией. Возможно, это связано с местностью, в которой я живу. В Барселоне ситуация сложнее».

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Анна, 44 года, медсестра (Барселона):

«Когда только пошли новости из Китая и Италии, меня все спрашивали, что происходит, стоит ли бояться этого вируса. Я говорила, что до нас не дойдет, но ситуация резко изменилась…

Я работаю в частном медцентре, и мы закрыли двери для родственников пациентов еще до карантина, но жертв избежать не удалось. С началом карантина у нас резко изменился стиль работы, начиная с того, что надевать, и заканчивая тем, как себя вести.

Все мои друзья засели дома, выходили только те, у кого есть собаки. Между тем, в начале карантина никто не следил за правилами, на сколько можно выходить, в какие магазины и прочее.

Прошло две недели карантина, по цифрам мы стали расти – карантин стал строже.

Вышло распоряжение о том, что никто не работает, все фабрики и стройки остановились. А на этой неделе стали всех штрафовать.

Если раньше за нарушение карантина просто выносили предупреждение, то сейчас полиция стала вести себя жестко – всем стали выписывать штраф от 300 до 600 евро.

Сегодня мы можем вынести мусор, погулять с собакой и сходить в магазин, ближайший по прописке. Полицейские на улице это тщательно проверяют.

В общественном транспорте тоже проверки – разрешено ездить только тем, кто работает. В машине можно ехать строго одному, даже если тебе нужно подвезти жену, ты не имеешь на это право. В такси можно сажать только одного пассажира.

Моя 18-летняя дочь пошла за водой в 9 вечера, у дома ее остановила полиция и сказала, что за водой ходить нельзя, она перепугалась.

В магазинах дистанцию соблюдают строго – нужно держать расстояние в два метра, на входе покупателям выдают перчатки и дезинфицируют руки.

Дефицита продуктов у нас нет. Мои друзья работают на складах днем и ночью и рассказывают, что с продовольствием нет проблем. Как и во всем мире, у нас дефицит масок.

Испанцы покупают много мяса и овощей, поэтому у нас на время пропадала брокколи из магазинов.

В интернете ходило много мемов о том, что пока весь мир умирает без туалетной бумаги, испанцы умрут без брокколи.

На карантине многие испанцы ударились в спорт, стали больше общаться онлайн и жаловаться на соседей, дети которых шумят.

Я за время карантина не прочитала ни одной книжки, так как работаю в ночную смену, а днем сплю.

Комендантского часа у нас нет, хотя я, как медработник, за комендантский час. У нас было 18 трупов за неделю, это вызывает печаль и досаду на правительство, которое не хочет закрывать города. Например, испанцы просили закрыть Мадрид, но пока решение не приято».

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