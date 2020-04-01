РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Полицейские Мытищ в ходе оперативно-профилактической операции проверили 160 жителей округа, состоящих на профилактическом учете в МВД, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

«В целях предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе в отношении несовершеннолетних, сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» в период с 23 по 27 марта провели оперативно-профилактическую операцию «Быт». В рамках операции задействовали 295 сотрудников МУ МВД, проверили 160 граждан, которые состоят на профилактическом учете в МУ МВД», - говорится в сообщении.

По итогам операции полицейские возбудили два уголовных дела по статье 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 месяцев.