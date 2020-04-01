Документ появился на портале правовой информации. Распоряжение датировано 31 марта.

«В распоряжении отмечается, что Костенников уволен «по его просьбе», – отмечается в материале.

Костенников занимал должность замминистра здравоохранения с июля 2013 года.

Ранее он работал начальником юридического отдела аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, также занимал должность главы правового управления Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ