РИАМО - 1 апр. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о защите и поощрении капиталовложений, документ опубликовали на портале правовой информации, сообщает Газета.ru.

«Закон призван создать благоприятные условия для инвесторов. Его цель — поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности в России», — отмечается в материале.

Закон предусматривает реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Ранее замглавы Минфина Андрей Иванов сообщил, что цель закона — привлечь в экономику страны не менее 30 триллионов рублей инвестиций.