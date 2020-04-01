РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Управляющая компания Подольска заменила участок стояка отопления в доме №22 по Южному поселку микрорайона Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с договором управления специалисты МУП «СЕЗ» регулярно выполняют ремонтно-профилактические работы по содержанию общего имущества многоквартирных домов.

«Так, в доме №22 по Южному поселку микрорайона Климовск после обследования был заменен участок стояка отопления», - говорится в сообщении.