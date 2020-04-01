РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 апр. Жители Домодедова могут принять участие в видеоконкурсе чтецов «О великой Победе - во весь голос!», сообщается на странице ДК «Мир» в соцсети «ВКонтакте».

«О великой Победе - во весь голос!». Видеоконкурс чтецов. Запишите стихотворение в исполнении ваших детей, бабушек, дедушек или Вас на видео. Напишите данные исполнителя», - говорится в сообщении.

Видео и данные нужно отправить на почту mirdmd@yandex.ru или на страницы в соцсетях «Одноклассники».

Итоги конкурса подведут в соцсетях 20 апреля 2020 года. Победителей наградят дипломами и подарками Лиги мастеров Домодедова.

Уточнить информацию можно по телефону для справок: 8(916)-873-55-68.

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