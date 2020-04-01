РИАМО - 1 апр. Власти Москвы опровергли сообщения о запрете продажи алкоголя в городе, сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети появились сообщения, что в Москве алкогольная продукция якобы будет находиться под запретом с 23:00 1 апреля.

«Нет, такого распоряжения никто не подписывал. Скорее всего, кто-то решил пошутить», – сказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Соучредитель директора по развитию компании B2CPL Матвей Козловский отметил, что не видит необходимости в ограничении поставок алкогольной продукции.

«За доставкой алкоголя, конечно, нужно внимательно следить, как и за доставкой лекарств. <...> После указа президента принимают соответствующие законы, для того чтобы разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов. Я считаю, что доставку алкоголя тоже должны разрешить, просто внимательно следить за этой отраслью (нужно - ред.)», – добавил Козловский.

При этом он не считает, что разрешение на доставку алкоголя повлияет на количество употребляемых спиртных напитков.