РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 апр. В Домодедове жители могут оставить заявку на выписку рецептов в рамках льготного лекарственного обеспечения по телефону, сообщается на странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Заявку на выписку рецептов в рамках льготного лекарственного обеспечения вы можете оставить ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Телефон городской взрослой поликлиники: 8(496)793-51-11. С городской детской поликлиникой можно связаться по телефону 8(496)793-52-17.

В поликлинике микрорайона Авиационный оставить заявку можно по номеру 8(496)792-06-09. В Востряковской амбулатории - по телефону 8(496)796-77-34.

Телефон Растуновской поликлиники: 8(496)796-12-52.

Оставить заявку на рецепт в Барыбинской амбулатории можно по телефону 8(496)796-47-49; в Белостолбовской - по телефону 8(496)796-33-60; в Гальчинской - по телефону 8(496)796-48-62; в Краснопутьской - по телефону 8(496)796-52-03.

Связаться с Добрыниховской амбулаторией можно по телефону 8(496)794-86-74; с Константиновской - по номеру 8(496)794-83-37; с Повадинской - по номеру 8(496)794-83-97; с Чурилковской - по номеру

8(496)796-95-62.

Телефон Ямской амбулатории: 8(496)794-86-11; амбулатории «Подмосковье» - 8(496)796-68-52.

Позвонить в филиал поликлиники микрорайона Авиационный по адресу: микрорайон Южное Домодедово, улица Батырева, дом №35, можно по телефону 8(496)794-85-99.

Жителей просят соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.