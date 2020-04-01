РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Жителям подмосковного Подольска следует упаковывать медицинские маски, перчатки и шприцы в двойные пакеты и доносить их до контейнерных площадок, тогда мусор будет утилизирован по всем правилам безопасности, сообщается в группе «ООО-МСК-НТ Чеховский-Филиал» в соцсети «ВКонтакте».

«Каждый вечер сотрудники региональных операторов возвращаются домой к своим женам, мужьям и детям. Чтобы их семьи тоже оставались в безопасности, пожалуйста, приложите небольшие усилия и упаковывайте мусор правильно. Например, медицинские маски, перчатки и шприцы - в двойной пакет, не бросайте пакеты с отходами у дорог и подъездов, а доносите их до контейнерных площадок и обязательно оплачивайте коммунальную услугу «Обращение с ТКО», ведь компаниям нужно закупать дезинфицирующие средства и платить зарплаты сотрудникам, ежедневно выполняющим свои непростые обязанности», - говорится в сообщении.

Только так жители могут быть уверенными, что мусор будет утилизирован по всем правилам безопасности и к тому же не причинит вреда людям, работающим в компаниях по обращению с отходами. Сотрудники ООО «МСК-НТ» продолжат делать жизнь граждан комфортной и чистой.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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