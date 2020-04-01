РИАМО - 1 апр. СК возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на юге Москвы, тело нашли на квартире по Симферопольскому бульвару, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 31 марта 2020 года в квартире, расположенной по Симферопольскому бульвару, было обнаружено тело женщины 1951 года рождения с множественными колото-резаными ранениями», — сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», добавила она.

По делу проводится комплекс следственных действий, который поможет выяснить все обстоятельства произошедшего и найти преступника.