РИАМО - 1 апр. Неизвестный в маске открыл огонь по мужчине в Коммунарке, его доставили в больницу, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«Вечером 31 марта поступило сообщение об огнестрельном ранении по адресу: город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан. Злоумышленник окликнул жертву и открыл стрельбу с расстояния 5-7 метров прицельно по ногам», — сказал собеседник агентства.

Потерпевший 1990 года рождения был госпитализирован с огнестрельным ранением мягких тканей обоих бедер.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.