РИАМО - 1 апр. Советский актер и режиссер радиопередач Константин Доронин скончался на 85-м году жизни после длительной болезни в Москве, сообщается на сайте kp.ru.

Артиста нашли мертвым в квартире в Академическом районе столицы утром 28 марта. Двумя днями ранее он отпраздновал свое 84-летие.

«Он болел, не так давно пережил инсульт. Потом врачи поставили диагноз — онкология. Вчера мы его похоронили. Он был прекрасным человеком, я тоже с ним проработала 40 лет на радио», — сказала вдова Доронина.

Доронин снялся в таких фильмах, как «Флаги на башнях» и «Год, как жизнь». В течение пяти лет работал в Театре на Таганке. Долгое время был режиссером основной информационной программы Всесоюзного радио.