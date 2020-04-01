РИАМО - 1 апр. Заместитель директора Московской службы психологической помощи Ольга Тенн дала советы жителям столицы о том, как пережить период самоизоляции и не паниковать, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Психолог отметила, что период самоизоляции не стоит рассматривать только в негативном аспекте.

«Ситуация, в которую мы все попали, беспрецедентная. Я считаю, что это прекрасная возможность обратиться к своим близким. Раньше каждый день мы в спешке не успевали поговорить с детьми, родителями, супругами. Мы убегали на работу и не замечали каких-то проблем», — сказала Тенн.

Она рекомендует провести время со своими родными, вместе с ними придумывать творческие занятия. Возможно, стоит освоить какое-то совместное новое хобби.

Также психолог советует как можно меньше использовать гаджеты. У детей эта привычка может плохо повлиять на поведение, а у взрослых — вызвать депрессию. Кроме того, Тенн рекомендует совершать так называемые «прогулки по дому». Для этого нужно одеться и открыть все окна.

Свободное время нужно посвятить чтению, игре на музыкальных инструментах и другим хобби.

«Если у человека не было никакого увлечения, то это тоже повод задуматься: почему так? Почему вас ничего не интересует? Таких людей немало. И период самоизоляции есть смысл использовать, чтобы найти это увлечение. Если ваше увлечение — работа, значит, надо развивать профессиональные компетенции», — подчеркнула психолог.

По словам Тенн, в это время в семье неизбежны ссоры. Это происходит из-за нехватки личного пространства. Она советует с вечера всей семьей проговаривать планы на следующий день: кто чем конкретно будет занят. И если треть от намеченного плана выполнено, то это уже хорошо.

Также психолог считает, что если есть желание и свободное время, то можно стать волонтером.

Что касается тех москвичей, которые работают в удаленном режиме, то нельзя работать в пижаме. Перед началом рабочего дня нужно переодеться в деловую одежду, а не ходить весь день в домашнем наряде.

Безработным психолог советует не замыкаться в себе и если есть необходимость, то обратиться за всевозможной помощью. По мнению специалиста, некоторые москвичи постоянно думающие о коронавирусе, могут найти у себя даже симптомы этого заболевания.

Сотрудники Московской службы психологической помощи ведут дистанционные консультации бесплатно и круглосуточно: по телефонам неотложной психологической помощи: 051 (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного) и в чате на сайте службы и по видеосвязи.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.