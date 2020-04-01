РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Сотрудники регоператора «МСК-НТ» присоединились к флешмобу ассоциации «Чистая страна» с просьбой к жителям оставаться дома, сообщается в группе «ООО-МСК-НТ Чеховский-Филиал» в соцсети «ВКонтакте».

Компания регионального оператора в Чеховском кластере присоединилась к флешмобу ассоциации «Чистая страна» — #мыработаемдлявас #оставайтесьдома. Регоператор попросил жителей в трудное время в стране, когда нужно еще тщательнее позаботиться о безопасности и здоровье близких, оставаться дома, где тепло, светло и надежно.

«Бригады сотрудников компании 1 апреля приняли участие в мероприятии. Они призывают жителей оставаться дома в период эпидемиологической ситуации и напоминают, что все коммунальные службы региона работают в обычном режиме. <> В вашей жизни будет еще немало прекрасных часов,когда вы сможете насладиться прогулками, путешествиями, повеселиться в компании друзей, а сейчас берегите себя и свои семьи. #Домалучше!», - говорится в сообщении.

Пока большинство отдыхает и занимается любимыми делами, тысячи людей в Московской области работают и оберегают их покой и безопасность. Это и медики, и полицейские и служащие магазинов, и рабочие фабрик, и множество представителей других профессий включая водителей мусоровозов и сотрудников сортировочных пунктов и полигонов. Именно они вывозят отходы жизнедеятельности, утилизируют их по всем правилам, и трудятся ежедневно, чтобы коварные вирусы и бактерии были вовремя уничтожены.