РИАМО - 1 апр. У столичной пенсионерки чуть не украли со счета в банке 1,8 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Злоумышленник по телефону представился сотрудником службы безопасности банка, под предлогом сохранения денежных средств на банковских счетах получил реквизиты всех банковских карт и вкладов.

«После чего (неизвестный - ред.) с банковского счета попытался списать денежные средства в сумме 1, 765 миллиона рублей, однако не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», — сказал собеседник агентства.

По факту попытки преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Покушение на кражу».