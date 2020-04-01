РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов призвал жителей округа соблюдать режим самоизоляции и поблагодарить врачей, которые борются с распространением коронавируса.

Гореликов опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором призывает жителей округа соблюдать карантин и оставаться дома.

«Скажите «спасибо» врачам и медсестрам, которые сейчас работают на износ и рискуют жизнью ради нас всех. Для этого просто оставайтесь дома. Только наша сплоченность поможет победить вирус», - написал Гореликов в своем аккаунте.

Жители Московской области в связи с профилактикой распространения коронавируса должны находиться дома в режиме самоизоляции. Карантин обязаны соблюдать все граждане вне зависимости от возраста.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.