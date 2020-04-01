РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов призвал жителей округа соблюдать режим самоизоляции и поблагодарить врачей, которые борются с распространением коронавируса.
Гореликов опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором призывает жителей округа соблюдать карантин и оставаться дома.
«Скажите «спасибо» врачам и медсестрам, которые сейчас работают на износ и рискуют жизнью ради нас всех. Для этого просто оставайтесь дома. Только наша сплоченность поможет победить вирус», - написал Гореликов в своем аккаунте.
Жители Московской области в связи с профилактикой распространения коронавируса должны находиться дома в режиме самоизоляции. Карантин обязаны соблюдать все граждане вне зависимости от возраста.
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1 АПРЕЛЯ
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