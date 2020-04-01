РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. Сотрудники врачебно-физкультурного диспансера Люберец сшили порядка 600 многоразовых марлевых повязок для медработников, сообщил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев.

«В целях профилактики новой коронавирусной инфекции сотрудники врачебно-физкультурного диспансера шьют многоразовые марлевые повязки. Данные средства индивидуальной защиты не раз доказали свою эффективность в борьбе с распространением инфекционных заболеваний», - сказал Старцев.

Главный врач также рассказал о преимуществах марлевых повязок.

«Такие повязки можно носить в течение трех часов, а не одного-двух в случае с аптечными масками. Кроме того, после соответствующей стерилизации, автоклавирования или стирки они подлежат повторному использованию. Ну и, конечно, их легко изготовить самостоятельно», - завершил Дмитрий Старцев.