РИАМО - 1 апр. В новой Москве в поселке Филимонки двое неизвестных ограбили таксиста, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«Материальный ущерб составил 500 рублей», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленники подъехали к машине потерпевшего и, угрожая пистолетом, отняли у него 500 рублей. После чего скрылись.

В этот же день сотрудники полиции задержали двух неработающих подозреваемых из Челябинской области, которые были в Москве проездом. С задержанных взяли подписку о невыезде.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».