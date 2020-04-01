РИАМО (МЫТИЩИ)- 1 апр. Территориальный ситуационный центр на базе инспекции ФНС создали в городском округе Мытищи для оперативного мониторинга экономической и социальной ситуации в муниципалитете в связи с коронавирусом, сообщается на сайте администрации горокруга.

В соответствии с приказом ФНС России от 17 марта №ЕД-7-1/168 и приказом УФНС России по Московской области от 18 марта №02-04/90 в управлении и налоговых инспекциях Московской области созданы региональный и территориальные ситуационные центры для оперативного мониторинга экономической и социальной ситуации в регионе.

«Информируем о создании территориального ситуационного центра на базе инспекции ФНС по городскому округу Мытищи. Территориальный ситуационный центр осуществляет сбор информации от налогоплательщиков о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Горячая линия для оперативной связи: 8(498) 684-87-32», - говорится в сообщении.

Контактные телефоны регионального ситуационного центра: 8 (495) 536-14-70 - приемная заместителя руководителя УФНС России по Московской области, руководителя регионального ситуационного центра Ольги Воронцовой. Телефон заместителя начальника аналитического отдела УФНС России по Московской области, координатора регионального ситуационного центра Николая Дмитриева: 8 (495) 536-13-56.

Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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