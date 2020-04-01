РИАМО - 1 апр. По данным на среду, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 78% по сравнению с началом марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В общественном транспорте Подмосковья на утро 1 апреля не зафиксировано учащихся и студентов, также на 85% снизилось число пассажиров льготных категорий граждан», – говорится в материале.
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до 14 апреля в Московском регионе ввели ограничения бесплатного проезда в автобусах, электричках и метро для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей, школьников с пятого по 11-й классы.
На время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля жителям региона советуют оставаться дома.
В Подмосковье выявлено 134 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 17 человек, двое скончались.
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1 АПРЕЛЯ
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