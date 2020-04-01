РИАМО - 1 апр. По данным на среду, общее число пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 78% по сравнению с началом марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В общественном транспорте Подмосковья на утро 1 апреля не зафиксировано учащихся и студентов, также на 85% снизилось число пассажиров льготных категорий граждан», – говорится в материале.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до 14 апреля в Московском регионе ввели ограничения бесплатного проезда в автобусах, электричках и метро для людей старше 65 лет, студентов вузов и колледжей, школьников с пятого по 11-й классы.

На время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля жителям региона советуют оставаться дома.

В Подмосковье выявлено 134 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 17 человек, двое скончались.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.