РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Неизвестные пытались украсть денежные средства с карты волонтерского движения «Милосердие - Подольск», сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, мошенники активизировались! Нашу волонтерскую карту движения «Милосердие - Подольск» пытались взломать! Кражу средств, собранных для помощи обездоленным людям, удалось предотвратить. Служба безопасности банка занялась этим вопросом. В целях безопасности карту пришлось заблокировать», - говорится в сообщении.

Жителей округа просят быть внимательными и не доверять сомнительным сообщениям.