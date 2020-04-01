РИАМО - 1 апр. За сутки на дорогах Подмосковья произошло восемь ДТП, в которых один человек погиб и восемь получили травмы, на дорогах в регионе сохраняется высокая аварийность, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

При этом в целом количество ДТП снизилось на 20%.

«На 52% сократилось количество автомобилей на дорогах и на 58% стало меньше нарушений правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

Кроме того, на 65% снизилось число автомобилей на вылетных магистралях и на 30% на хордовых дорогах.

Ранее Московская область вошла в десятку российских регионов с наименьшим числом зарегистрированных ДТП с пострадавшими в 2019 году, заняв седьмое место в соответствующем рейтинге РИА Новости.