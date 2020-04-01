РИАМО - 1 апр. Коммунальные службы подмосковного Реутова продолжают усиленную уборку выпавшего снега с дорог и борьбу с гололедом, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В связи с возвращением снегопада в последний день марта, на уборку улиц, дворов и пешеходных зон Реутова вышли 160 рабочих и 14 единиц техники. Все работы продолжаются в штатном режиме. Также дороги обрабатываются противогололедными материалами», - сказал глава городского округа Станислав Каторов.

О фактах несвоевременной и некачественной уборки он призвал жителей сообщать через портал «Добродел» или по телефону администрации Реутова: 8(495)528-32-32.