РИАМО - 1 апр. На Селигерской улице в Москве неизвестный напал на сотрудника одного из магазинов, в результате чего пострадавший доставлен в больницу, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Около 13:00 неизвестный причинил ранение сотруднику магазина, после чего скрылся. Пострадавший доставлен в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.