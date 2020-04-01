РИАМО - 1 апр. В Сергиевом Посаде госпитализировали мужчину, которого ударил ножом в грудь его знакомый во время распития алкоголя, в ссоре, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы МВД России по Московской области.

«31 марта в Сергиевом Посаде из квартиры на Хотьковском проезде бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская ЦРБ» доставлен и госпитализирован 34-летний мужчина», - сообщил собеседник агентства.

Злоумышленника установили. В отделение полиции доставлен ранее судимый 62-летний мужчина.

Преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.