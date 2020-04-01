РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Магазины городского округа Мытищи ежедневно проверяют на наличие социально значимых продовольственных товаров, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На территории Мытищ размещены 348 торговых объектов, реализующих продовольственные товары, в том числе 153 магазина розничных торговых сетей, таких как «Пятерочка», «Магнит», «Верный», «Дикси», включая гипермаркеты «Ашан», «Карусель» «Окей».

«С целью оперативного реагирования и принятия соответствующих мер, сотрудники управления потребительского рынка и услуг горокруга Мытищи ежедневно с 8:00 до 19:00, в том числе и в выходные дни, осуществляют тотальный мониторинг торговых сетей на предмет наличия шести основных социально значимых товаров: гречка, рис, мука, макароны, сахар, мясо куриное», - говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением губернатора Подмосковья от 27 марта, в связи со сложившейся на территории региона сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, во всех работающих торговых объектах должны соблюдаться особые санитарные правила: сотрудники используют средства защиты (маски, перчатки, антисептики), каждые 2 часа проводится дезинфекция торговых залов. В крупных гипермаркетах вблизи кассовых терминалов размещены ограничители зон для покупателей - особая разметка для соблюдения дистанции.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.