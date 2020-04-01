РИАМО – 1 апр. Актер Михаил Боярский рассказал, что в случае возникновения дефицита сигарет может отказаться от курения или же он станет искать другие выходы, сообщает Nation News.

Ранее правительство вычеркнуло табачную продукцию из перечня товаров первой необходимости.

«Я никак не буду реагировать, все, что происходит, - происходит естественно и на пользу», - сказал актер, который курит более 50 лет.

При этом он подчеркнул, что перебои с поставками сигарет для него некритичны.

«Это не имеет значения, могу отказаться, могу искать какие-то выходы из положения. Меня это не волнует совершенно», — отметил Боярский.