РИАМО - 1 апр. Почтовые отправления можно пересылать по всему миру. В России крупнейшим почтовым оператором является «Почта России».

Ежедневно услугами этого почтового оператора пользуются тысячи жителей, некоторые из них занимаются отправкой грузов за пределы страны. В подобных случаях отслеживание посылок «Почты России» играет важную роль.

Posylka.net — онлайн-сервис, через который можно отследить посылку или письмо в любой точке мира. Сервис имеет доступ к информации более 100 служб доставки, в том числе «Почты России», DHL, Aliexpress Shipping, DPD и многих других.

Отследить посылку с помощью Posylka.net очень просто:

· регистрируешь посылку в почтовом отделении и получаешь квитанцию, на которой указан трек-номер;

· вводишь трек-номер в поле отслеживания на главной странице сайта;

· сервис покажет, где посылка находится сейчас, а также предложит оставить адрес электронной почты, чтобы автоматически получать обновленную информацию.