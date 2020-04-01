РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 апр. «Мособлэнерго» капитально отремонтирует в Домодедове ряд энергообъектов в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» в 2020 году проведет ряд капитальных ремонтов энергообъектов в городском округе Домодедово в рамках соответствующей программы», - говорится в сообщении.

В течение года планируется отремонтировать 4 участка высоковольтных кабельных линий общей протяженностью 2,2 километра. Замену кабеля проведут на улицах Станционная (в промзоне), Текстильщиков, Ломоносова.

«Также в микрорайоне Авиационный запланирован отвод кабельных линий от канализации методом горизонтального направленного бурения под железнодорожными путями», - добавляется в сообщении.

В районе деревни Киселиха Домодедовский филиал АО «Мособлэнерго» планирует провести работы на участке высоковольтных воздушных линий общей протяженностью 650 метров. Там заменят неизолированный провод на провод СИП и вместо деревянных опор установят железобетонные.

Также по программе капитального ремонта в Домодедове планируют отремонтировать 9 зданий трансформаторных подстанций в микрорайонах Белые Столбы, Северный и Западный, а также в деревнях Житнево и Шахово. На объектах планируется устранить протечки кровель, заменить деревянные двери на металлические и покрасить фасады зданий.

Участки в районе деревень Котляково и Благое, а также возле СНТ «Кипарис» в микрорайоне Белые Столбы планируют расчистить от кустов и деревьев. Общая площадь участков составит 17,5 гектара.

«Выполнение программы капитального ремонта позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей города Домодедово и округа в целом», - заключается в сообщении.