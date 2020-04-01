РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Жители городского округа Мытищи на самоизоляции могут обратиться в управление соцзащиты населения для помощи в доставке на дом продуктов и медикаментов, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

«Уважаемые мытищинцы! Если вам требуется помощь волонтеров в доставке продуктов или медикаментов, звоните в Мытищинское управление социальной защиты населения по телефону горячей линии: 8(495)502-70-80. Время работы: с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00. Кроме того, обращение вы можете направлять на электронную почту: mit5036@mosreg.ru с обязательным указанием данных заявителя для связи - ФИО, год рождения, телефон, электронная почта», - говорится в сообщении.

Жителям городского округа также напоминают телефоны экстренных служб: единый номер экстренных служб - 112, пожарная охрана - 101, полиция - 102, скорая медицинская помощь - 103, аварийная газовая служба - 104, ЕДДС Мытищ: 8(495)581-85-92, ЕДС ЖКХ: 8(495)584-00-00, МУ МВД России «Мытищинское»: 8(498)68-22-02, ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»: 8(495)586-40-44.

Также работает Единый информационный центр по коронавирусу: 8(800)200-01-12; горячая линия по коронавирусу в Подмосковье: 8(800)550-50-30, Роспотребнадзор: 8(800)555-49-43, Росздравнадзор: 8(800)550-99-03.