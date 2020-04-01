РИАМО - 1 апр. В Подмосковье продолжают ликвидировать объекты самовольного, незавершенного строительства, в том числе и аварийные здания, среди прочего в Коломне снесли нефункционирующее пожарное депо, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Общая площадь аварийного объекта составляла чуть более 1200 квадратных метров. Собственником здания было принято решение о его сносе. Снос пожарного депо был произведен за счет средств собственника», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Пожарное депо находилось по адресу: город Коломна, улица Цементников, дом 1.

В общей сложности в Коломенском городском округе выявили 77 объектов незавершенного строительства, в том числе 27 самовольных объектов и 12 аварийных. За два года на территории округа ликвидировали, достроили или привели в соответствие десять объектов. Это составило 13% от общего количества.

Работы в данном направлении продолжаются.