РИАМО-1 апр. Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский оценил эффективность горячей воды в борьбе с коронавирусной инфекцией, на соответствующий вопрос он ответил на личном YouTube-канале, сообщает Федеральное агенство новостей.

Подписчики канала доктора Комаровского напомнили, что ранее он рассказывал о влиянии температуры на инфекцию. В прежних выпусках врач говорил, что при температуре в 40 градусов и выше вероятность гибели вируса повышается, поэтому пользователи предположили, что более высокая температура воды при мытье рук оказывает дополнительный эффект при борьбе с вирусом.

«Я так понимаю, что если вирус за 40 минут гибнет при температуре 50 градусов, то вы готовы при температуре 50 градусов мыть руки 40 минут?» – спросил в ответ Комаровский.

Врач отметил, что эффект от мыла невозможно сопоставить с эффектом горячей воды, которую в состоянии вытерпеть человек.

Он посоветовал мыть руки водой той температуры, которая будет комфортной. По его словам, главное — не температура воды для мытья, а именно сам факт наличия проточной воды и сам факт использования мыла.

Ранее Комаровский назвал худший сценарий развития эпидемии коронавируса. По словам доктора, если вирус начнет мутировать, то у людей не получится выработать иммунитет и создать вакцину. Есть вероятность, что из-за этого вспышки заболевания будут возвращаться каждый год.

Коронавирус – это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. На данный момент в России зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.