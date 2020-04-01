РИАМО-1 апр. Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский оценил эффективность горячей воды в борьбе с коронавирусной инфекцией, на соответствующий вопрос он ответил на личном YouTube-канале, сообщает Федеральное агенство новостей.
Подписчики канала доктора Комаровского напомнили, что ранее он рассказывал о влиянии температуры на инфекцию. В прежних выпусках врач говорил, что при температуре в 40 градусов и выше вероятность гибели вируса повышается, поэтому пользователи предположили, что более высокая температура воды при мытье рук оказывает дополнительный эффект при борьбе с вирусом.
«Я так понимаю, что если вирус за 40 минут гибнет при температуре 50 градусов, то вы готовы при температуре 50 градусов мыть руки 40 минут?» – спросил в ответ Комаровский.
Врач отметил, что эффект от мыла невозможно сопоставить с эффектом горячей воды, которую в состоянии вытерпеть человек.
Он посоветовал мыть руки водой той температуры, которая будет комфортной. По его словам, главное — не температура воды для мытья, а именно сам факт наличия проточной воды и сам факт использования мыла.
Ранее Комаровский назвал худший сценарий развития эпидемии коронавируса. По словам доктора, если вирус начнет мутировать, то у людей не получится выработать иммунитет и создать вакцину. Есть вероятность, что из-за этого вспышки заболевания будут возвращаться каждый год.
Коронавирус – это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. На данный момент в России зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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1 АПРЕЛЯ
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