РИАМО – 1 апр. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил российских врачей, которые лечат сейчас больных коронавирусом, тем самым он поддержал призыв российских актеров, сообщает Газета.ru.

Журналист предложил поддержать медиков не только словами, но и повышением оплаты их труда.

«Мы аплодируем врачам, и я лично им низко кланяюсь. Наши врачи нуждаются в огромной поддержке, они сейчас жизнью рискуют. Поэтому врачи и медперсонал России — я у ваших ног», — отметил он.

Кроме того, он обратил внимание, что врачам важно также наличие индивидуальных средств защиты.

Флешмоб по поддержке врачей предложили организовать актеры Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Леонид Ярмольник. В рамках этой акции люди аплодируют врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.