РИАМО - 1 апр. На территории Москвы и Московской области до 2 апреля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает опасную погоду.

В Московском регионе «желтый» уровень из-за гололедицы будет действовать до 09:00 2 апреля, из-за порывистого ветра до 21:00 2 апреля.

Кроме того, «желтый» уровень погодной опасности также объявили на территории Рязанской, Тульской, Ярославской областей.

В среду в Москве потеплеет до плюс 3-5 градусов, по области до 0-5 градусов. Ветер прогнозируют западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

В 2 апреля возможны небольшие осадки, а ночью гололедица. Температура упадет до -1 - плюс 1 градуса в столице, минус 4 - плюс 1 градуса по области. Днем небольшой дождь, в Москве потеплеет до 7 градусов, в Подмосковье — до 8. Порывы юго-западного ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.