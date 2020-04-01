РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Проверка качества санобработки подъездов в микрорайоне Климовск Подольска продолжается в ежедневном режиме, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».
«Сотрудники территориального управления администрации Подольска в микрорайоне Климовск ежедневно проводят проверку уборки и санобработки подъездов. Недостатки были выявлены по ряду адресов», - говорится в сообщении.
Все обращения жителей в социальных сетях с указанием точного адреса, по которому дезинфекция не проводилась или проводилась некачественно, направляют на отработку в управляющие организации.
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1 АПРЕЛЯ
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