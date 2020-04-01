РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 апр. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям оштрафовало собственника участка сельхозназначения площадью 2,67 гектара в Щелкове за нарушение земельного законодательства, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В сентябре 2019 года управлением Россельхознадзора была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении гражданина, являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения. В результате проверки установлен факт нарушения земельного законодательства РФ», - говорится в сообщении.

Собственник участка не выполнил установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Участок зарос многолетней древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

В марте 2020 года собственник привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.