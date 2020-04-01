РИАМО - 1 апр. Погода на этой неделе в Москве и Подмосковье будет ветреной и с небольшими осадками, а температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму, сообщается на сайте «Гидрометцентра России».

При этом прошедшая ночь в столице стала самой холодной за последние две недели. В Москве столбики термометра опустились до -7,6 градусов, а в области ночной минимум составил -12…-7градусов.

«Пик похолодания пройден. Юго-западные ветры принесут в столичный регион потепление. Погода останется неустойчивой, такой ее характер определит серия активных циклонов, который пройдут по северу Европейской России», - говорится в сообщении.

В среду в Москве потеплеет до 3…5 градусов, по области до 0…5 градусов. Ветер прогнозируют западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12- 17 метров в секунду.

В 2 апреля возможны небольшие осадки, а ночью гололедица. Температура упадет до -1…1 градуса в столице, -4…1 градуса по области. Днем небольшой дождь, в Москве потеплеет до 7 градусов, в Подмосковье — до 8. Порывы юго-западного ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на 3 апреля похолодает в Москве до 1…3 градуса, по области до 2…3 градуса. Днем осадков не обещают, а ветер будет достигать 18 метров в секунду, в городе потеплеет до 8…10 градусов, в Подмосковье до 6…11 градусов.

А 4 апреля на фоне роста атмосферного давления ночью преимущественно без осадков. Температура ночью в столице опустится до 2 градусов, в области до -1 градуса. Днем в городе потеплеет до 10 градусов, а в Подмосковье до 11. Но с приближением холодного атмосферного фронта местами с небольшим дождем и порывами ветра до 15 метров в секунду.

Уже 5 апреля пройдут небольшие осадки, при северо-западном ветре похолодает. Днем воздух прогреется до 8 градусов.