РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. Отделения МФЦ городского округа Мытищи приостановили работу в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина об объявлении нерабочих дней в стране до 4 апреля, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищи.

«МБУ «МФЦ Мытищи» напоминает, что с 30 марта по 3 апреля в соответствии с указом президента Владимира Путина об объявлении нерабочих дней в стране приостановлена работа всех филиалов. С 4 апреля мы возобновим работу по предварительной записи. Получить услуги можно в электронном виде на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (uslugi.mosreg.ru) и на Федеральном портале госуслуг (gosuslugi.ru)», - говорится в сообщении.

Записаться на прием в МФЦ и задать вопросы о порядке получения услуг в электронном виде можно по телефону горячей линии: 8(800)550-50-30. Также для жителей Мытищ работает Telegram-канал, где можно произвести запись. Администрация МФЦ уточняет, что Telegram-канал предназначен только для записи и просит по всем остальным вопросам обращаться по телефону горячей линии.

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1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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