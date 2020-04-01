РИАМО - 1 апр. Почти все организованные туристы, которые уехали за рубеж с помощью туроператоров до закрытия границ, уже вернулись в Россию, сообщает Газета.ru.

«Из организованных групп за рубежом остаются 109 человек, при этом 77 ждут вылета из стран с закрытым авиасообщением. Остальные находятся на круизных лайнерах и все еще не прибыли в порт по разным причинам», – говорится в сообщении.

Всего в Россию вернулись уже примерно 160 тысяч человек.

«Совместно с Росавиацией и МИД России мы также помогаем самостоятельным туристам вернуться домой из дальних и труднодоступных направлений», – отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Отправку российских туристов за рубеж по рекомендации Ростуризма приостановили с 19 марта по причине распространения новой коронавирусной инфекции.

На данный момент в России число заболевших коронавирусом достигло 2777 человек, по данным на среду, число заболевших выросло на 440 человек. Выздоровели 190 пациентов.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.