РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Жители подмосковного Красногорска могут посмотреть в режиме онлайн спектакли клубных формирований ДК «Опалиха», а также концерты и мастер-классы, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, наш Дом культуры «Опалиха» временно закрыт, но, чтобы вы не скучали дома, мы готовим для вас много интересного в виртуальном формате. На сайте www.parkikrasnogorska.ru мы создали новый раздел - «ДК «Опалиха» online», где будем размещать концерты, спектакли наших клубных формирований, а также интересные творческие мастер-классы от наших преподавателей», - говорится в сообщении.
На сайт уже загружен цикл концертов клуба авторской песни «Высота».
«Раздел будет регулярно пополняться! Ждем вас на нашем сайте», - заключается в материале.
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1 АПРЕЛЯ
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