РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 апр. Жители подмосковного Красногорска могут посмотреть в режиме онлайн спектакли клубных формирований ДК «Опалиха», а также концерты и мастер-классы, сообщается в группе МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, наш Дом культуры «Опалиха» временно закрыт, но, чтобы вы не скучали дома, мы готовим для вас много интересного в виртуальном формате. На сайте www.parkikrasnogorska.ru мы создали новый раздел - «ДК «Опалиха» online», где будем размещать концерты, спектакли наших клубных формирований, а также интересные творческие мастер-классы от наших преподавателей», - говорится в сообщении.

На сайт уже загружен цикл концертов клуба авторской песни «Высота».

«Раздел будет регулярно пополняться! Ждем вас на нашем сайте», - заключается в материале.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.